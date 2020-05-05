Как сохранить продукты свежими надолго 5.05.2020, 12:36

На срок хранения продуктов в немалой степени влияет и их расстановка в холодильнике.

Самое основное, что стоит помнить — лучше сразу же покупать продукты с максимальным сроком годности, чтобы не переживать о необходимости либо съесть их как можно быстрее, либо о том, что придётся выбрасывать то, на что потрачены деньги. В магазине, куда стоит отправляться с заранее составленным списком покупок, внимательно изучите информацию на упаковке и берите только то, что будет храниться как можно дольше, пишет «Популярная механика».

Подберите правильную упаковку для продуктов

Хранить продукты в холодильнике безо всякой упаковки — самый плохой вариант. Чуть лучше ситуация, если вы раскладываете покупки по разным контейнерам, но самым оптимальным выходом из ситуации (причём не только в случае холодильника) будет подбор упаковки в соответствии с конкретным продуктом.

Плотно закрытая (стеклянная или керамическая) банка продлит свежесть крупам, макаронам и орехам, ёмкость с водой позволит сохранить нарезанные очищенные овощи вроде моркови, редиса и сельдерея. Последний в ненарезанном виде лучше хранить в алюминиевой фольге. Что касается лука и чеснока, то для них подойдут бумажные пакеты с маленькими отверстиями, пергаментная бумага сгодится для хранения сыра, а хлеб от плесени защитит полиэтиленовый пакет с отверстиями, тогда как хрустящую корочку сохранит бумажный плотно закрытый пакет. В идеале хлеб должен храниться либо в фабричной упаковке, либо в отдельной проветриваемой хлебнице на подставках внутри неё.

Правильно храните овощи, фрукты, рыбу, мясо и хлеб

Томаты, например, лучше всего чувствуют себя в отдельном контейнере, а бананы, у которых стоит отрезать «хвостики», нельзя хранить в холодильнике равно как и картофель, который рекомендовано держать в прохладе в тёмном месте в бумажных пакетах. К слову, именно овощи и фрукты имеют немало хитростей — эти продукты выделяют этилен, который ускоряет созревание, но далеко не всем соседям по холодильнику это полезно. Лидерами по выделению этилена являются авокадо, бананы, груши, киви, сливы, манго и томаты и их ни в коем случае нельзя хранить бок о бок с чувствительными к этилену яблоками, огурцами, морковью, салатом, картофелем и брокколи.

Что касается свежей рыбы и свежего мяса, то холодильники не рассчитаны на их длительное хранение. Требуется замораживать такие продукты и держать их в морозильной камере, причём в идеале — каждый кусок в отдельном пакете. В морозильнике можно хранить и хлеб, если вы зачем-то планируете сохранять его долгое время. Для этого буханку лучше нарезать на отдельные куски и заморозить в таком виде.

Изучите свой холодильник на предмет «зон свежести»

Не исключено, что в нём предусмотрены так называемые «зоны свежести», в которых поддерживается особый режим температуры и влажности, что позволяет увеличить срок хранения отдельных продуктов и готовых блюд без их заморозки. В «зонах свежести» лучше всего размещать свежую рыбу, яйца, молоко, сыр и зелень — естественно, не забывая о подходящей для каждого продукта упаковке.

Если в «зонах свежести» можно регулировать уровень влажности, то при высокой влажности оптимально хранить арбуз, незрелые бананы, баклажаны, брокколи, брюссельскую капусту, горох, зелень (капуста, салаты, шпинат, швейцарский мангольд, кресс-салат), морковь, капусту, цветную капусту, огурцы, зелёную фасоль, травы (кинза, укроп, петрушка, тимьян), перец, кабачки, тыкву, клубнику. Низкая влажность подойдёт для авокадо, абрикосов, спелых бананов, яблок, дыни, инжира, киви, манго, папайи, груши, нектаринов, персиков, слив и т. п.

Правильно расставляйте продукты

На срок хранения продуктов в немалой степени влияет и их расстановка в холодильнике. Верхние полки, где максимальная температура, лучше подходят для готовых к употреблению продуктов вроде колбас, йогуртов, напитков и остатков блюд. Ближе к середине рекомендовано держать молоко, сыр, творог, яйца. Внизу холоднее всего, поэтому на нижних полках самое место упакованным скоропортящимся продуктам (рыба, курица, мясо). В нижних ящиках размещайте овощи и фрукты, а дверца холодильника как самое тёплое место подойдёт для того, чтобы держать там различные соусы, джемы и консервы, плавленые сыры.

Помните о мелочах

Срок хранения продуктов в холодильнике также помогут продлить несколько мелочей. Например, «зоны свежести» в идеале должны быть постоянно заполнены не менее чем на две трети. Минимум трижды в неделю проводите ревизию на предмет продуктов с истекающим или уже истёкшим сроком годности. Сразу выбрасывайте испорченные овощи и фрукты, чтобы они не попортили другие. И не забивайте холодильник под завязку — в нём должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.