Глава МВД Литвы: Граница ЕС с Беларусью будет закрыта как минимум до июня 3 5.05.2020, 12:57

Внутренние границы Союза могут открыться с середины мая.

В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая, заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, пишет Delfi.

"В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты", – заявила Р. Тамашунене в интервью радиостанции Lietuvos radijas. По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.

Министр сказала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.