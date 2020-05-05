закрыть
5 мая 2020, вторник, 13:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МВД Литвы: Граница ЕС с Беларусью будет закрыта как минимум до июня

3
  • 5.05.2020, 12:57
Глава МВД Литвы: Граница ЕС с Беларусью будет закрыта как минимум до июня

Внутренние границы Союза могут открыться с середины мая.

В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая, заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, пишет Delfi.

"В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты", – заявила Р. Тамашунене в интервью радиостанции Lietuvos radijas. По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.

Министр сказала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина