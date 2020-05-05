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Больница в Витебске закупает сотню мешков для трупов

  • 5.05.2020, 13:13
Больница в Витебске закупает сотню мешков для трупов
Иллюстрационное фото
Источник: TUT.BY

Месяц назад было вдвое меньше.

В начале апреля Витебская областная клиническая больница закупала 50 штук пластиковых пакетов для упаковки трупов. Сейчас закупка проводится снова: на этот раз медучреждению нужны уже 100 таких пакетов, заметили «ННВ».

Объявление на торговой площадке появилось 4 мая. Цена 100 штук патологоанатомических мешков составляет 1400 рублей. Поставить их должны до 11 мая. Судя по статусу лота, исполнитель заказа уже нашелся.

Издание пишет, что подобные закупки в апреле провел ряд медучреждений Витебской области: 50 мешков купила Витебская городская центральная клиническая больница, 20 – Витебский областной клинический онкологический диспансер; десять – Лиозненская центральная районная больница; десять – Новолукомльская центральная районная больница.


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