Корпорация Microsoft инвестирует в Польшу миллиард долларов 1 5.05.2020, 13:10

Деньги пойдут на цифровую трансформацию и ускорение инноваций.

Одна из крупнейших транснациональных корпораций Microsoft инвестирует в Польшу миллиард долларов. Деньги пойдут на цифровую трансформацию, ускорение инноваций, а также развитие польской цифровой долины, пишет сайт «Польского радио».

Компания подписала договор о стратегическом партнерстве с польским Национальным облачным сервисом. Он предполагает, среди прочего, создание в Польше центра обработки данных Microsoft, а также проведение образовательных мероприятий, в том числе, например, повышение компьютерных навыков около 150 тысяч сотрудников, ИТ-специалистов, преподавателей, студентов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что «инвестиции Microsoft в Польше будут важны для предприятий, государственных учреждений и системы образования и позволят провести цифровую трансформацию и реализовать новые стандарты работы». Он подчеркнул, что главной целью правительства является ускорение превращения Польши в технологический центр региона Центральной и Восточной Европы.