Гомель: ситуация с COVID-19 напряженная, пациентов свозят из больниц в санаторий «Живица» 2 5.05.2020, 13:34

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Фото: givica.by

Из города уже вывезли около 50 человек.

Пациентов, у которых подозревают Covid-19, но первые тесты были отрицательными, свозят из больниц Гомеля в санаторий "Живица". Уже привезли около 50 человек, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Пациентов, переболевших пневмонией, свозят из трех гомельских больниц свозят в санаторий "Живица" в Чёнках на "долечивание". Речь идет о тех, кто лежал в городских клинических больницах №1 и №4, а также в Кожно-венерологическом диспансере.

Вчера привезли около 50 человек.Тесты у всех при госпитализации были отрицательными. Их делали 7-10 дней назад. В больницах многие лежали в одной палате с теми, у кого тест оказался положительным. Персонал говорит, что будут всем делать повторные тесты и рентгены. Потом оставят на две недели на карантине.

Люди готовы сдать тесты и дома быть на самоизоляции. Симптомов ни у кого не наблюдается. Все очень устали морально, особенно пожилые. Отношение персонала и условия хорошие. Но никто не знает, как в санатории можно лечить. Оборудования, рентгена нет, мазки на тесты как брать - неизвестно.

Ситуация напряженная. Люди только что пережили стресс в больницах и вдруг опять их всех в кучу, как смертников, на две недели, а может и больше, так как риск заболеть очень высок!"

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