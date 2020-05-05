Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса
- 5.05.2020, 13:25
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Сейчас ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство.
В Израиле ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы для создания вакцины.
Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил, что это — «значительный прорыв» в разработке метода лечения коронавируса, сообщает i24 (перевод - nv.ua).
Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают эти антитела.
По его словам, сейчас ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство.
В то же время министр не уточнил, когда именно может появиться вакцина.
Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.
Напомним, 18 марта Ученые из Утрехтского университета в сотрудничестве с Erasmus MC сообщили об обнаружении человеческого антитела, которое может блокировать новый коронавирус.