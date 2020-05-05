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«Тунеядцев» предлагают направлять в лечебно-трудовые профилактории

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  • 5.05.2020, 13:39
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«Тунеядцев» предлагают направлять в лечебно-трудовые профилактории

Законопроект представил заместитель министра внутренних дел Беларуси.

Палата представителей 5 апреля в первом чтении рассмотрела поправки в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». Законопроект представил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, пишет naviny.by.

В законе предлагается закрепить новую категорию граждан, которые могут направляться в ЛТП — «трудоспособные неработающие лица, ведущие асоциальный образ жизни».

Как сообщает пресс-служба МВД, инициировать необходимость направления таких граждан в ЛТП предоставляется постоянно действующим комиссиям по координации работы по содействию занятости населения, создаваемым местными органами власти. Окончательное решение по данному вопросу по-прежнему остается за судом.

Основными критериями для направления в ЛТП таких граждан предлагается принять злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами и совершение правонарушений в состоянии, вызванном потреблением данных веществ. Также по результатам медицинского освидетельствования должны быть установлены соответствующие диагнозы — хронический алкоголизм, наркомания или токсикомания.

Поправками в закон планируется разделить ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции. Первый — для граждан, впервые направленных в ЛТП. Второй — для ранее судимых, а также направленных во второй и более раз.

Также предлагается размещать в ЛТП отдельно от других категорий граждан, изъявивших желание на излечение от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании и давших согласие на оказание им наркологической и психотерапевтической помощи.


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