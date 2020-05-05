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Как сон человека связан с чертами его личности?

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  • 5.05.2020, 13:45
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Как сон человека связан с чертами его личности?

Ученые пришли к интересному выводу.

Немецкие психологи выяснили, каких людей чаще беспокоят кошмары и связанные с ними расстройства сна. Текст исследования опубликован в Sleep Science, пишет «Нож».

В справочнике MSD объясняется, что кошмары относятся к парасомниям. Это необычные поведенческие действия, возникающие непосредственно перед засыпанием, во время сна или сразу же после пробуждения. Часто люди, страдающие кошмарами, видят «флешбэки» страшных снов наяву, боятся заснуть в ожидании очередного кошмара или пребывают в дурном настроении из-за недавнего сна.

Ученые решили выяснить, какие факторы могут потенциально влиять на возникновение кошмаров. Для этого они попросили 2392 добровольца от 17 до 93 лет заполнить специальную анкету о качестве сна и опросник, определяющий структуру личности по модели «Большой пятерки» (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность, добросовестность).

Каждую неделю кошмары видят около 9% респондентов, 18% участников сообщили, что постоянно видели кошмары в детстве. Больше четверти (27%) опрошенных рассказали, что сюжеты повторяющихся страшных снов связаны с событиями их жизни.

Оказалось, что кошмары чаще беспокоят людей с выраженным нейротизмом — это черта личности, связанная с эмоциональной неустойчивостью, низким самоуважением, тревожностью. В меньшей степени предрасположенность к кошмарам коррелирует с открытостью новому опыту и доброжелательностью.

Чаще о навязчивых пугающих сновидениях сообщали женщины. Людям пожилого возраста оказалось сложнее выдерживать стресс, связанный с кошмарами, по сравнению с молодыми респондентами.

Авторы работы отмечают, что в выборку попали люди, которые сами проявили интерес к исследованиям сна, что могло повлиять на результаты.


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