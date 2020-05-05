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«Кто даст гарантии безопасности наших детей?»

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  • 5.05.2020, 14:05
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«Кто даст гарантии безопасности наших детей?»
Фото: Яндекс.Карты

Работников гомельских школ госпитализируют с пневмонией.

Решение возобновить школьные занятия в условиях растущей эпидемии Covid-19 вызывает неоднозначную реакцию как у матерей и отцов, так и у педагогов, пишет gomel.today.

Закрытая эпидемия

Родители учащихся СШ № 61 обратились к журналистам с настойчивой просьбой — осветить ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса. Гомельчанка Мария, ребенок которой учится здесь, рассказала следующее:

— В нашей школе уже несколько человек заболело пневмонией. Причем, возможно, их заболевание связано с коронавирусной инфекцией. Родителям удалось узнать, что один технический работник школы в настоящее время лежит с пневмонией в больнице. Госпитализирован и один из заучей. Информация об этом появилась в чате для руководителей учебных заведений. А в эту субботу мы узнали, что заболела и директор школы. В пятницу же она еще была на работе.

По словам родителей, директор в настоящее время находится в больнице. Но вся эта информация — закрытая, родителям и рядовым педагогам официально ничего не сообщается, ввиду чего и начали распространяться слухи и панические настроения. Некоторые технические работники хотят увольняться из школы. Мария говорит:

— Классные руководители наших детей только говорят нам: «Все хорошо. Ведите детей на занятия». Но нас никто не информирует — есть ли в школе заболевшие? Насколько это опасно? Мы хотим знать, кто даст гарантии безопасности наших детей?

Неуважительная причина

Журналисты обратились в официальные инстанции за опровержением или подтверждением данной информации. Заместитель начальника управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович сказала, что такими сведениями не располагает. В СШ №61 нам сообщили, что директор школы действительно сейчас находится на больничном.

На школьном сайте также размещена следующая информация: если учащийся не посещал школу, то он будет аттестован только по итогам трех четвертей. Он может обучаться по индивидуальному плану и присылать свои работы для проверки, но такого рода занятия будут считаться необязательными и в журнале школьнику будет ставиться «Н». Исключение будет сделано только для тех, кто не учился в четвертой четверти по «уважительным причинам, подтвержденным документально». Как можно понять из официального объявления, заявление родителей такой причиной не является.

На сегодняшний день занятия в СШ №61 идут в обычном формате. Наполняемость классов разная — от 5 до 12-15 учеников. По словам родителей, на больших выходных возле школы видели работников в специальных костюмах и с распылителями, предположительно, прибывших для санитарной обработки.


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