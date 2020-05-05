Вовочка, ты еще и поешь!? 7 Борис Вишневский

5.05.2020, 14:15

4,480

Борис Вишневский

Прямо как в старом анекдоте.

Из последних новостей: 9 мая Путин может спеть вместе с россиянами «День Победы».

Видимо, прямо из бункера.

Прямо как в старом анекдоте «Ты еще и поешь!?».

Миллионы сограждан Владимира Владимировича, которым он клялся служить, и охранять их права и свободы, заперты по домам, оставшись без работы и денег, и судорожно думают, на что уже сегодня купить еду для себя и детей. Но вместо помощи от государства они получают только все новые и новые ограничения своих прав и свобод.

Как бы ни врали чиновники о том, что все хорошо, многие медики работают без средств индивидуальной защиты, растет печальный список погибших врачей и медсестер, а в аптеках висят объявления «масок нет».

Парки и детские площадки обходят полицейские патрули, получившие разнарядку на составление «штрафных» протоколов, а по улицам курсируют полицейские машины, грозя через матюгальники уголовной ответственностью нарушителям необъявленного карантина.

Как там было у Гашека в его великой книге про бравого солдата Швейка?

«Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков»...

Как сегодня написано, правда?

Зато нам предложено хоровое пение в День Победы и воздушные парады, которые яростно репетируют.

Во сколько аппаратов ИВЛ, масок, перчаток и защитных костюмов обойдутся эти парады?

А еще, как нам сообщают, Путин 9 мая не только споет, но и обратится к гражданам от Вечного огня.

Видимо, с зачищенной и продезинфицированной на километр вокруг Москвой.

Иногда лучше молчать, чем петь или говорить, Владимир Владимирович.

Тем более, что к Победе ни вы, ни ваши придворные лизоблюды и пропагандисты не имеете никакого отношения.

Ее своими жизнями и здоровьем заслужили совсем другие люди.

Борис Вишневский, Telegram