Вовочка, ты еще и поешь!?7
- Борис Вишневский
- 5.05.2020, 14:15
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Прямо как в старом анекдоте.
Из последних новостей: 9 мая Путин может спеть вместе с россиянами «День Победы».
Видимо, прямо из бункера.
Прямо как в старом анекдоте «Ты еще и поешь!?».
Миллионы сограждан Владимира Владимировича, которым он клялся служить, и охранять их права и свободы, заперты по домам, оставшись без работы и денег, и судорожно думают, на что уже сегодня купить еду для себя и детей. Но вместо помощи от государства они получают только все новые и новые ограничения своих прав и свобод.
Как бы ни врали чиновники о том, что все хорошо, многие медики работают без средств индивидуальной защиты, растет печальный список погибших врачей и медсестер, а в аптеках висят объявления «масок нет».
Парки и детские площадки обходят полицейские патрули, получившие разнарядку на составление «штрафных» протоколов, а по улицам курсируют полицейские машины, грозя через матюгальники уголовной ответственностью нарушителям необъявленного карантина.
Как там было у Гашека в его великой книге про бравого солдата Швейка?
«Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков»...
Как сегодня написано, правда?
Зато нам предложено хоровое пение в День Победы и воздушные парады, которые яростно репетируют.
Во сколько аппаратов ИВЛ, масок, перчаток и защитных костюмов обойдутся эти парады?
А еще, как нам сообщают, Путин 9 мая не только споет, но и обратится к гражданам от Вечного огня.
Видимо, с зачищенной и продезинфицированной на километр вокруг Москвой.
Иногда лучше молчать, чем петь или говорить, Владимир Владимирович.
Тем более, что к Победе ни вы, ни ваши придворные лизоблюды и пропагандисты не имеете никакого отношения.
Ее своими жизнями и здоровьем заслужили совсем другие люди.
Борис Вишневский, Telegram