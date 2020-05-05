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В Волковысском педагогическом колледже вспыхнул коронавирус

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  • 5.05.2020, 14:23
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В Волковысском педагогическом колледже вспыхнул коронавирус
Фото: vk.grsu.by

Учащихся перевели на дистанционное обучение, но сотрудники ходят на работу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!":

"В Волковысском педагогическом колледже еще в апреле минимум у двух работников был подтвержден коронавирус, - пишет работник колледжа. - Понятно, что контактами первого уровня являются преподаватели и учащиеся данного колледжа. Но это обсуждается шепотом, запрещено разглашать информацию.

Учащиеся в мае были переведены на дистанционное обучение. Сотрудникам же директор не разрешает работать удаленно. Все, что делаем на работе - отправляем рассылку по почте с заданиями. Никакого онлайн обучения нет, так как большинство преподавателей – пожилые люди и не в состоянии освоить новые технологии.

60-70% сотрудников - это пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Средств защиты преподавателям не выдают. Покупаем за свои деньги".

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