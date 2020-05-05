В Волковысском педагогическом колледже вспыхнул коронавирус

В Волковысском педагогическом колледже вспыхнул коронавирус7
- 5.05.2020, 14:23
- 1,887
Учащихся перевели на дистанционное обучение, но сотрудники ходят на работу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!":
"В Волковысском педагогическом колледже еще в апреле минимум у двух работников был подтвержден коронавирус, - пишет работник колледжа. - Понятно, что контактами первого уровня являются преподаватели и учащиеся данного колледжа. Но это обсуждается шепотом, запрещено разглашать информацию.
Учащиеся в мае были переведены на дистанционное обучение. Сотрудникам же директор не разрешает работать удаленно. Все, что делаем на работе - отправляем рассылку по почте с заданиями. Никакого онлайн обучения нет, так как большинство преподавателей – пожилые люди и не в состоянии освоить новые технологии.
60-70% сотрудников - это пенсионеры, которые находятся в зоне риска. Средств защиты преподавателям не выдают. Покупаем за свои деньги".
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.