В Литве хотят продлить карантин на две недели с послаблениями 5.05.2020, 14:37

В стране фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом.

Правительство Литвы 6 мая обсудит возможность продления карантина на две недели и введения дополнительных послаблений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Министр здравоохранения предлагает продлить карантин еще на две недели. Правительство примет решение. Но в таком случае мы будем обсуждать дополнительные послабления", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По словам главы правительства, решения могут быть связаны с облегчением перемещения между соседними странами, смягчением требований в работе бизнеса.

"У нас есть много предложений, связанных с организацией мер", - сказал Сквернялис.

По словам премьер-министра, также надо искать решение, что делать с детскими садами и школами.

"Детские сады - да, со школами тоже ведут дискуссии, может, это коснется начальных классов, но не будем забегать вперед, пока мы только ведем переговоры с нашими социальными партнерами, с профсоюзами, и вчера была встреча с работниками системы образования, поскольку существуют определенные угрозы и страхи", - сказал Сквернялис.

По его словам, правительство в среду обсудит новую стратегию управления вызванным коронавирусом кризисом, стратегия охватит ближайшие два года: "как мы должны будем вести себя, как и по каким критериям будем делить население на группы риска".

"Люди из группы риска должны особенно беречь себя, и мы должны будем их беречь. Можно найти разные формы - от ношения средств защиты до сведения контактов к минимуму", - сказал Сквернялис.

Напомним, что благодаря карантину в Литве падает количество заразившихся коронавирусом. Недавно в стране начались ослабления режима. При соблюдении четких требований открылись уличные кафе, салоны красоты и музеи.