закрыть
5 мая 2020, вторник, 16:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В больницах Борисова не хватает коек для больных воспалением легких

6
  • 5.05.2020, 14:53
  • 3,035
В больницах Борисова не хватает коек для больных воспалением легких
Фото: 1prof.by

Многие врачи инфицированы коронавирусом.

В Борисове врачи замечают постоянный рост числа больных воспалением легких. По словам врача, который на условиях анонимности рассказал о ситуации в городе, в течение последнего времени существенно выросло количество инфицированных коронавирусом, сообщает «Белсат».

Врач одного из медицинских учреждений Борисова, который около 20 лет работает в медицине, говорит, что такого количества поступления больных он еще не видел.

«В конце марта начале апреля ежедневно госпитализировали 4-7 человек в инфекционную и 2-ю городскую больницы. Сейчас количество госпитализированных выросло до 18-20 человек в день. Есть серьезная проблема с местами во 2-й больнице и инфекционной больнице», – рассказал врач из Борисова.

Эту информацию подтверждают и другие врачи из Борисова. Медики не хотят озвучивать свое имя, но на условиях анонимности рассказывают подробности о ситуации в городе и подтверждают слова врача, который обратился к журналистам.

«У нас две больницы перепрофилированы для больных воспалением легких. Но не обязательно, что все больные инфицированы коронавирусом. В больнице № 2 выделено 240 коек, в инфекционной – 204. Среди больных есть пациенты с подтвержденным коронавирусом, но большая часть, точную цифру не могу сказать, больны обычным воспалением легких. В основном двустороннее воспаление легких. Сложности с тем, что делаются долго анализы, ответы ждем очень долго», – говорит врач из Борисова.

Кроватей в больницах Борисова уже не хватает

Последние две недели больных воспалением легких жителей Борисова и района госпитализируют в перепрофилированные отделения больниц Жодино и Крупок. С 29 апреля начали госпитализировать пациентов в терапевтическое отделение участковой больницы агрогородка Лошница, где выделено 25-30 коек.

По словам врачей из Борисова, всего в городе и районе более 500 человек заболели воспалением легких. Около 100 пациентов, среди которых и инфицированные коронавирусом, но у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся дома.

Медики все чаще заражаются коронавирусом

«Болеет много медработников – врачи, медсестры, младший медперсонал. Так и у Борисовской ЦРБ, и во 2-й городской больнице. У части медиков – положительные тесты на коронавирус. На станции скорой помощи Борисова на больничном водителя, фельдшеры, врачи – некоторые с пневмониями в больницах. Критическая ситуация сложилась в отделении гнойной хирургии Борисовской ЦРБ, где более половины сотрудников на больничном, 5 медсестер лечатся в стационаре – с пневмониями», – рассказывает врач из Борисова.

Другие медики из города подтверждают эту информацию.

«Да, это действительно происходит. Многие врачи инфицированы коронавирусом или болеют воспалением легких. С начала было сложно, не хватало средств защиты. А сейчас много помощи оказывают частные предприятия. У нас много масок, причем таких, о которых мы и не знали. Но в целом обеспечены, потому что мы стараемся, чтобы и пациенты носили маски в больницах. Поэтому сейчас у нас есть все, что необходимо, в том числе и защитные костюмы», — говорит врач из Борисова.

Врачи не верят статистике Минздрава

Медики также обращают внимание на то, что количество умерших существенно отличается от отчета Минздрава.

«В апреле в Борисове умерли 42 человека. Более половины из них мужчины, которым более 60 лет. Среди умерших-лица трудоспособного возраста (42 года, 44 и 50 лет). Так, 8 апреля скончался фельдшер выездной бригады станции скорой помощи Липилин Василий, ему было 50 лет. А 17 апреля умер крепкий мужчина, работник завода медпрепаратов, Залесский А., ему было 42 года».


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина