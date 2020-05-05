В больницах Борисова не хватает коек для больных воспалением легких 6 5.05.2020, 14:53

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Многие врачи инфицированы коронавирусом.

В Борисове врачи замечают постоянный рост числа больных воспалением легких. По словам врача, который на условиях анонимности рассказал о ситуации в городе, в течение последнего времени существенно выросло количество инфицированных коронавирусом, сообщает «Белсат».

Врач одного из медицинских учреждений Борисова, который около 20 лет работает в медицине, говорит, что такого количества поступления больных он еще не видел.

«В конце марта начале апреля ежедневно госпитализировали 4-7 человек в инфекционную и 2-ю городскую больницы. Сейчас количество госпитализированных выросло до 18-20 человек в день. Есть серьезная проблема с местами во 2-й больнице и инфекционной больнице», – рассказал врач из Борисова.

Эту информацию подтверждают и другие врачи из Борисова. Медики не хотят озвучивать свое имя, но на условиях анонимности рассказывают подробности о ситуации в городе и подтверждают слова врача, который обратился к журналистам.

«У нас две больницы перепрофилированы для больных воспалением легких. Но не обязательно, что все больные инфицированы коронавирусом. В больнице № 2 выделено 240 коек, в инфекционной – 204. Среди больных есть пациенты с подтвержденным коронавирусом, но большая часть, точную цифру не могу сказать, больны обычным воспалением легких. В основном двустороннее воспаление легких. Сложности с тем, что делаются долго анализы, ответы ждем очень долго», – говорит врач из Борисова.

Кроватей в больницах Борисова уже не хватает

Последние две недели больных воспалением легких жителей Борисова и района госпитализируют в перепрофилированные отделения больниц Жодино и Крупок. С 29 апреля начали госпитализировать пациентов в терапевтическое отделение участковой больницы агрогородка Лошница, где выделено 25-30 коек.

По словам врачей из Борисова, всего в городе и районе более 500 человек заболели воспалением легких. Около 100 пациентов, среди которых и инфицированные коронавирусом, но у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся дома.

Медики все чаще заражаются коронавирусом

«Болеет много медработников – врачи, медсестры, младший медперсонал. Так и у Борисовской ЦРБ, и во 2-й городской больнице. У части медиков – положительные тесты на коронавирус. На станции скорой помощи Борисова на больничном водителя, фельдшеры, врачи – некоторые с пневмониями в больницах. Критическая ситуация сложилась в отделении гнойной хирургии Борисовской ЦРБ, где более половины сотрудников на больничном, 5 медсестер лечатся в стационаре – с пневмониями», – рассказывает врач из Борисова.

Другие медики из города подтверждают эту информацию.

«Да, это действительно происходит. Многие врачи инфицированы коронавирусом или болеют воспалением легких. С начала было сложно, не хватало средств защиты. А сейчас много помощи оказывают частные предприятия. У нас много масок, причем таких, о которых мы и не знали. Но в целом обеспечены, потому что мы стараемся, чтобы и пациенты носили маски в больницах. Поэтому сейчас у нас есть все, что необходимо, в том числе и защитные костюмы», — говорит врач из Борисова.

Врачи не верят статистике Минздрава

Медики также обращают внимание на то, что количество умерших существенно отличается от отчета Минздрава.

«В апреле в Борисове умерли 42 человека. Более половины из них мужчины, которым более 60 лет. Среди умерших-лица трудоспособного возраста (42 года, 44 и 50 лет). Так, 8 апреля скончался фельдшер выездной бригады станции скорой помощи Липилин Василий, ему было 50 лет. А 17 апреля умер крепкий мужчина, работник завода медпрепаратов, Залесский А., ему было 42 года».