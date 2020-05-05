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На Витебской бройлерной птицефабрике разрастается очаг коронавируса

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  • 5.05.2020, 15:17
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На Витебской бройлерной птицефабрике разрастается очаг коронавируса
Фото: tut.by

Вспышка COVID-19 усилилась, но от людей требуют ходить на работу.

На "Витебской бройлерной птицефабрике", о вспышке коронавируса на которой СМИ писали ранее, обнаружены новые случаи заражения. Люди продолжают ходить на работу, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Новые случаи заболевания Covid-19 на "Витебской бройлерной птицефабрике", - пишет читатель. - Подтвержден диагноз у начальника цеха убоя и у его технолога, у мастера бройлерного цеха, у зоотехника родительского цеха, у председателя комитета профсоюза.

Если профком отправили на само изоляцию, то в производственных цехах никто контакты первого уровня не отслеживает и не изолирует. Люди продолжают ходить на работу".

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