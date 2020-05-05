Зеленский утвердил новый состав переговорщиков в Минске 4 5.05.2020, 15:32

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Опубликован состав украинской делегации на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий указ подписан во вторник, 5 мая, сообщает korrespondent.net.

Кроме главы делегации, бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в ее состав вошли:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).