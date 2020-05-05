Большинство авторов могут «слышать» голоса своих персонажей 5 5.05.2020, 15:36

15 процентов авторов могут даже вступить с героями в диалог.

Исследователи из Университета Дарема (Великобритания) в сотрудничестве с изданием «The Guardian» опросили более 181 писателя, которые посещали Эдинбургский международный книжный фестиваль в 2014 и 2018 годах, пишет «Вокруг света».

Результаты опроса показали, что 63 процента авторов «слышат», как говорят их персонажи, когда работают над произведением, а 15 процентов могут даже вступить с героями в диалог.

Забавно, что хотя некоторые авторы контролируют свои воображаемые разговоры, будто они играют роль режиссера в пьесе, более 60 процентов опрошенных ответили, что их персонажи способны действовать независимо.

«Они иногда говорят мне, что то, что я хочу им приписать, неправильно, — объяснил один из авторов, — что они никогда не будут вести себя таким образом или говорить так».

Опрос ограничивается отчетами самих авторов, поэтому трудно сказать по этому поводу что-либо, кроме того, что феномен распространен среди писателей.

Исследователи отмечают, что голоса и другие необычные переживания сами по себе не являются симптомом психических заболеваний.

Исследование было опубликовано в журнале «Consciousness and Cognition».