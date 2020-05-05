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Лауринас Кащюнас: Вспышка эпидемии коронавируса в Беларуси — прямая угроза для Литвы

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  • 5.05.2020, 15:44
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Лауринас Кащюнас: Вспышка эпидемии коронавируса в Беларуси — прямая угроза для Литвы
Лауринас Кащюнас
Фото: DELFI

Количество случаев заболевания увеличивается в геометрической прогрессии.

Председатель литовской парламентской группы «За демократическую Беларусь» Лауринас Кащюнас обратился к министру иностранных дел Литвы и к директору Департамента государственной безопасности в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Лауринас Кащюнас направил письмо, в котором отметил, что действия белорусского режима в условиях эпидемии недопустимы.

«Ситуация в соседней Беларуси продолжает ухудшаться из-за распространения коронавируса. Режим не только не принимает необходимые меры для прекращения распространения эпидемии. Он во всех отношениях отрицает ее и систематически призывает население не соблюдать социальную дистанцию — организуются массовые мероприятия (субботники, парад в День Победы). Количество случаев заболевания увеличивается в геометрической прогрессии. Такая вспышка эпидемии в непосредственной близости к Литве — прямая угроза национальной безопасности нашей страны», — считает Кащюнас.

Политик заявил о необходимости связать любую финансовую помощь Беларуси в связи с коронавирусом с непосредственным введением мер безопасности в стране. «Белорусский режим призвал Международный валютный фонд и другие международные финансовые институты предоставить экстренную финансовую помощь в размере почти 1 миллиарда долларов США для смягчения экономических последствий COVID-19. Литовские власти должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы оказание этой и другой поддержки было напрямую связано с усилиями по борьбе с эпидемией», — отметил председатель литовской парламентской группы «За демократическую Беларусь».

Литва ввела карантин в связи с распространением коронавируса с 16 марта. С тех пор карантин продлевали несколько раз. Накануне министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил о планах продлить карантин еще раз — до 25 мая.


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