Версия Минздрава: 18350 человек заразились коронавирусом в Беларуси

Версия Минздрава: 18350 человек заразились коронавирусом в Беларуси4
- 5.05.2020, 15:59
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Сколько же человек пострадало на самом деле.
Минздрав сообщил, что в Беларуси 18350 человек заразились коронавирусом. Министерство заявляет, что от COVID-19 умерли 107 человек.
Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала "Баста!".
Напомним, по данным Telegram-канала, на утро 1 мая минимальное количество выявленных случаев коронавируса или пневмонии в Беларуси, начиная с 28 февраля, составляет не менее 25705, из них:
не менее 2690 – в Брестской области
не менее 7850 – в Витебской области
не менее 2000 – в Гомельской области
не менее 1025 – в Гродненской области
не менее 2510 – в Минской области
не менее 1630 – в Могилевской области
не менее 8000 – в Минске
Подчеркнем, речь идет о минимальных цифрах выявленных случаев коронавируса.
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