закрыть
5 мая 2020, вторник, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Версия Минздрава: 18350 человек заразились коронавирусом в Беларуси

4
  • 5.05.2020, 15:59
  • 2,211
Версия Минздрава: 18350 человек заразились коронавирусом в Беларуси

Сколько же человек пострадало на самом деле.

Минздрав сообщил, что в Беларуси 18350 человек заразились коронавирусом. Министерство заявляет, что от COVID-19 умерли 107 человек.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала "Баста!".

Напомним, по данным Telegram-канала, на утро 1 мая минимальное количество выявленных случаев коронавируса или пневмонии в Беларуси, начиная с 28 февраля, составляет не менее 25705, из них:

не менее 2690 – в Брестской области

не менее 7850 – в Витебской области

не менее 2000 – в Гомельской области

не менее 1025 – в Гродненской области

не менее 2510 – в Минской области

не менее 1630 – в Могилевской области

не менее 8000 – в Минске

Подчеркнем, речь идет о минимальных цифрах выявленных случаев коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина