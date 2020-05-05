Нефтяные компании Латинской Америки на грани выживания 5.05.2020, 16:19

Особенно пострадала Венесуэла.

По данным Baker Hughes, в апреле количество буровых установок в мире сократилось на 144 по сравнению с месяцем ранее, общее количество составило 915. Больше всего пострадала Латинская Америка, потерявшая 80 буровых установок. Большая часть этих потерь пришлась на Колумбию и Аргентину: количество буровых установок в Колумбии сократилось на 21, а в Аргентине — на 38, пишет nangs.org.

Правительство Колумбии заявило, что упадет добыча нефти. "Если бы в этом году цены резко упали до $30, тогда можно было бы говорить о среднем объеме добычи в 790-800 тысяч баррелей в день", — заявил в четверг президент Национального агентства Колумбии по запасам углеводородов Колумбии Армандо Самора. Это ниже уровня предыдущего прогноза в 900 тысяч баррелей в сутки.

Аргентина находится в еще худшем состоянии. Количество буровых установок упало до нуля в апреле, в марте оно составляло 38. Аргентинская сланцевая формация Vaca Muerta долгое время сталкивалась со сложной экономической ситуацией, макроэкономической нестабильностью и политической неопределенностью. Крупные нефтяные компании в течение десятилетия проводили работы на Vaca Muerta, однако так и не решились сделать крупные инвестиции.

Но глобальный спад заставляет Vaca Muerta искать способы выживания. Формация Vaca Muerta чем-то напоминает менее конкурентоспособную версию Пермского месторождения. Здесь бурильщики сталкиваются с теми же проблемами, что и их американские конкуренты: высокими показателями безубыточности, перенасыщением, отсутствием пространства для хранения и снижающимся доступом к международным рынкам. Государственная компания YPF была вынуждена сократить добычу на флагманском месторождении Лома Кампана несколько недель назад. Но это не единственный пример.

"Мы остановили работы по бурению, закрыли скважины и сократили проекты капиталовложений на оставшуюся часть года", — заявил 29 апреля генеральный директор Vista Oil & Gas Мигель Галуччо.

В марте в формации Vaca Muerta были закрыты скважины из-за спада спроса и отсутствия свободных хранилищ.

"Во второй половине года по мере восстановления спроса мы планируем открыть сланцевые нефтяные скважины", — сказал Галуччо.

Он попытался убедить аналитиков, что производительность закрытых скважин не пострадает.

Правительство Аргентины рассматривает возможность того, что цены на нефть зафиксируются на отметке $45 за баррель, это искусственно завышенные цены для бурильщиков. "Мы должны понять, как можно избежать краха местного производства, переизбыток которого наблюдается сегодня в Аргентине. Нефтеперерабатывающие заводы заполнены, необходимо избегать того, чтобы нефтедобывающие компании останавливали буровые работы, потому что их будет сложнее восстановить позже", — заявил недавно министр производства Матиас Кульфас. Это произошло, до того как количество буровых снизилось до нуля.

Тем не менее он настроен скептично по поводу пользы дорогостоящих мер по спасению отрасли.

"Весь агропромышленный комплекс экспортирует товары на $30 миллиардов в год. а энергетический сектор экспортирует товары на $3 миллиарда, в 10 раз меньше", — недавно сказал Кульфас.

"У Vaca Muerta огромный потенциал, но решение этого вопроса придется отложить из-за международной ситуации", — заключил Кульфас.

Правительство хотело бы поддержать бурение, однако сейчас перед ним стоят гораздо более серьезные проблемы: через несколько недель в Аргентине может грянуть дефолт.

Между тем, крах Венесуэлы продолжается. Объемы производства сокращались долгое время, что усугублялось санкциями США. Администрация Трампа недавно приказала Chevron свернуть деятельность в стране. Государственная компания PDVSA проходит через изменения в руководстве. Вполне возможно, что вскоре она уже не будет владеть контрольным пакетом акций во всех проектах, однако обвал мирового рынка лишь усугубляет страдания.

В Мексике положение государственной компании Pemex продолжает ухудшаться. Moody's снизило кредитный рейтинг компании до "мусорного". В четверг Pemex сообщила о значительных убытках за I квартал, они составили $23,6 миллиарда. Президент Обрадор упорно тратит деньги на опрометчивый проект нефтеперерабатывающего завода в Табаско.

Бразилия в лучшей форме. Первоначально компания Petrobras объявила, что сократит добычу на 200 тысяч баррелей в сутки, но затем сменила направление. Компания заявила, что восстановление в Китае даст выход ее нефти. Коронавирус быстро распространяется в стране. Президенты Бразилии и Мексики приуменьшают и игнорируют угрозу коронавируса, в итоге сдержать его распространение станет сложнее. Краткосрочные перспективы обеих стран весьма неопределенны.

Между тем, Латинская Америка сталкивается и с другой проблемой: многие из ее нефтеперерабатывающих заводов старели и работали с перегрузкой даже до пандемии и обвала нефтяного рынка. Общий объем переработки в регионе составляет 7,5 миллиона баррелей в день, но сейчас речь идет о трети от этого объема.

Мировой избыток очищенных продуктов привел к резкому заполнению хранилищ, включая танкеры. Началось сокращение процессов переработки. Похоже, что добыча, переработка и транспортировка нефти в Латинской Америке испытают на себе большой удар от этого глобального спада.