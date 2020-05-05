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Cотрудник минского госпиталя МВД: Что будет дальше — думать не хочется

  • 5.05.2020, 16:23
Cотрудник минского госпиталя МВД: Что будет дальше — думать не хочется

78 сотрудников медицинского учреждения заразились COVID-19.

Сотрудники госпиталя МВД в Минске пишут о вспышке коронавируса в медучреждении, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Госпиталь МВД в Минске. Уже в четверг из персонала заболевших было около 50 человек, Это только сотрудники госпиталя. Сегодня уже 78 человек. Что будет дальше - думать не хочется", - пишет сотрудник госпиталя.

Сегодня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что Covid-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел.

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