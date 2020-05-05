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«А мае вы родненькія, падтрымаем адзін аднаго»

  • 5.05.2020, 16:41
«А мае вы родненькія, падтрымаем адзін аднаго»

В переходах минского метро вместо афиш Купаловского театра разместили цитаты.

Цитаты из бессмертной «Паўлінкі» Янки Купалы разместил вместо афиш Национальный академический театр им. Я. Купалы в подземном переходе ст. м. «Октябрьская», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На выходе к Дому офицеров красуются жизнеутверждающие цитаты: «Бывайце здаровенькія», «Тудэма-сюдэма… І мы вернемся!», «Дзве дзюркі ў носе і сканчылося!», «Чым хата багата — тым і рада!», «Бо калі ўсё пайшло ўверх нагамі, хутка стане на свае месцы!», «А мае вы родненькія, падтрымаем адзін аднаго» и другие.

«Паўлінка» считается визитной карточкой Купаловского и открывает каждый сезон. Спектакль остается неотъемлемой частью репертуара вот уже почти 80 лет. Был поставлен по пьесе Я. Купалы режиссером Львом Литвиновым еще в 1944 году на базе Томского драматического театра в условиях эвакуации. В 2019-м «Паўлінка» признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

Купаловский театр временно закрыт для зрителей. Он одним из первых запустил онлайн-трансляции спектаклей. Также актеры проводят онлайн-чтения произведений белорусских и зарубежных авторов. В самом театре пока шьют маски.


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