Макрон: Франция ограничит крупные международные путешествия этим летом 5.05.2020, 16:41

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции дал понять, что путешествия могут быть ограничены территорией Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вряд ли французы смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом в связи с риском возобновления эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV, об этом Макрон сказал во вторник во время посещения школы за пределами Парижа.

"Хочу напомнить, что мы не выиграли битву с вирусом: мы замедлили ее. Сейчас рано говорить вам, будем ли мы иметь отпуска этим летом. Что я могу сказать - это то, что мы собираемся ограничивать крупные международные путешествия - даже во время летних отпусков", - сказал Макрон.

Он дал понять, что путешествия могут быть ограничены территорией Европы - или даже узким регионом. "Но об этом еще рано говорить, мы будем знать (больше) в начале июня", - добавил французский президент.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено уезжать на расстояние до 100 км от своего дома.