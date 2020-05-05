Неизменность человеческой личности оказалась мифом 1 5.05.2020, 16:45

Самое долгое психологическое исследование нашего времени доказало это.

Мы привыкли думать, что характер человека в сути своей не меняется, и что двадцатилетнего и шестидесятилетнего индивидуума разделяет опыт, сумма полученных знаний, впечатлений, но характер, темперамент и многое другое остаются прежними. Тем не менее, самое долгое психологическое исследование нашего времени говорит о том, что это не совсем так, пишет «Популярная механика».

Одно из самых уникальных исследований за всю историю психологии, опубликованное в журнале Psychology and Aging, предполагает, что в течение жизни ваша личность трансформируется до неузнаваемости, так же, как меняется внешность и постоянно заменяются клетки.

Исследование начинается с данных из анкетирования 1950 года, в котором участвовали 1208 подростков в возрасте 14 лет. Учителей попросили использовать шесть опросников, чтобы измерить шесть персональных черт подростков: самоуверенность, настойчивость, стабильность настроения, добросовестность, оригинальность и желание учиться. Результаты всех шести опросников были объединены в один рейтинг, измеряющий одну черту, которую определили как «надежность». Спустя шестьдесят лет исследователи разыскали 635 участников того анкетирования и 174 из них согласились пройти тест снова.

В результате данные анкетирования, проведенного спустя 63 года после первого опроса, практически не совпали с первичными показателями. «Корреляции не показали значительной стабильности по всем шести характеристикам, а также по общему фактору надежности», — написали исследователи. — «Мы сделали предположение, что найдем доказательство личностной стабильности даже за период больше 63 лет, но наши корреляции никак не поддержали эту гипотезу».

Результаты сильно удивили ученых, так как предыдущие исследования личности за более короткий период времени показывали большую последовательность. Исследования за несколько десятилетий, фокусирующиеся на участниках с детства до среднего возраста, или со среднего возраста до старости, показывали стабильные черты личности, но последнее исследование убедительно демонстрирует, что вся означенная стабильность со временем просто разрушается. «Чем длиннее интервал между двумя оценками личности, тем слабее связь между ними. Наши результаты предполагают, что если этот интервал увеличить до 63 лет и больше, никакой связи между личностными качествами одного и того же человека не будет вообще».

Если паттерны ваших мыслей, эмоций и поведения столь радикально меняются за десятилетия, можно ли в принципе назвать вас той же самой личностью или даже человеком, каким вы были в подростковом возрасте? Конечно, мы все это понимаем, когда, например, сталкиваемся со старым школьным приятелем, с которым не виделись пару десятков лет, но исследование предполагает, что если бы вы когда-нибудь смогли встретиться с собственной молодой версией, то просто не узнали бы ее.