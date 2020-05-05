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Поскорее в бункер

  • Елена Рыковцева
  • 5.05.2020, 17:00
Поскорее в бункер
Елена Рыковцева

Это же прямо абсолютный подвиг.

Президент продолжит режим самоизоляции в Ново-Огарево. Но 9 мая он возложит цветы к вечному огню. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. И уже оттуда обратится к россиянам. Он не может поступить иначе!" – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это же прямо абсолютный подвиг. Выползти из Ново-Огарево и доехать до Красной площади. Они все это подают, как визит в Припять в мае 1986 года. Загрязненная зона. Даже не представляю, какие еще "меры безопасности" они примут. Опечатают его пленкой? Пропитают дезинфекторами дорожку от машины до могилы? Ну, цветы и оператора, понятно, что простерилизуют до последней прожилки. И уж тем более вытравят самого последнего живого человека в радиусе 2 км. Будь у него хоть 100 пропусков.

И только тогда, возложив обеззараженный букет, он повернется к обеззараженной камере и обратится к своей зараженной стране. Отговорив про победу, поскорее вернется в бункер. Ну, конечно, если это вообще будет он. В чем я лично, как всегда, сомневаюсь.

Елена Рыковцева, "Фейсбук"


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