Лукашенко cоврал об успехах Беларуси в тестировании населения на коронавирус

Лукашенко cоврал об успехах Беларуси в тестировании населения на коронавирус28
- 5.05.2020, 17:13
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По количеству тестов на 1 миллион населения наша страна занимает лишь 42 место в мире.
Сегодня Лукашенко заявил, что по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион человек Беларусь находится на втором месте в мире.
Однако согласно данным Worldometers, в Беларуси на 1 миллион населения сделано 22 369 тестов. Беларусь находится лишь на 42 месте. А лидируют Фарерские острова и Исландия.
Литва делает почти 55 тысяч тестов на 1 миллион населения. Опережает нас и Россия с показателем более 30,5 тысяч тестов.