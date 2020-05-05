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Офис генпрокурора Украины может начать экстрадицию Януковича

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  • 5.05.2020, 17:24
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Офис генпрокурора Украины может начать экстрадицию Януковича
Виктор Янукович

Теперь у него есть для этого все юридические основания.

Избрание заочно меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Украины Виктору Януковичу дает возможность Офиса генпрокурора начать процедуру экстрадиции.

Пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины:

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)".

4 мая Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Это производство касается обстоятельств захвата Януковичем в период сентября - октября 2010 государственной власти "путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины".

В прокуратуре отмечают, что властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.


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