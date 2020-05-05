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Жительница Лунинца: Люди массово гибнут

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  • 5.05.2020, 17:28
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Жительница Лунинца: Люди массово гибнут
Фото: ekskursii.by

Властям нет дела, что очаг заражения разрастается.

Жительница Лунинца Брестской области cообщила Telegram-каналу "Баста!" о том, что в городе умерли еще несколько человек, заболевших коронавирусом.

"В Лунинце умирают люди, умирают уже массово, - пишет она. - И никому нет дела, что очаг заражения разрастается.

Вчера умер мужчина ночью. Затем женщина поступила в реанимацию ЦРБ. Ее спасали 40 минут, она также умерла. Сегодня в 12.00 умер 54-летний мужчина. Он был в больнице недели две. Отказали все органы. Вчера в Микашевичах умерла женщина, которой был всего 31 год. Везде пишут, что причиной смерти стали хронические заболевания, а не коронавирус.

В СМИ писали, что в Лунинецкой центральной районной больнице есть места. Но где они есть, если даже в детском отделении лежат с пневмониями?", - написала жительница Лунинца.

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