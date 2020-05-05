закрыть
5 мая 2020, вторник, 19:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За пострадавших от коронавируса придется ответить

5
  • Михаил Пастухов
  • 5.05.2020, 17:55
  • 5,315
За пострадавших от коронавируса придется ответить
Михаил Пастухов

Есть вопросы и к Минздраву, и к Лукашенко.

Пандемия коронавируса надолго останется в памяти землян, в том числе белорусов. Пока не видно ее конца, но уже возникают вопросы: кто виноват и кто за все ответит?

«Я – врач, я умер и лежу…»

Пятидесятилетний Василий Липилин, фельдшер станции скорой помощи города Борисова, скончался от заражения COVID-19. Незадолго (до смерти он оставил на своей странице в «Фейсбуке» трогательные стихи. Вот фрагмент его творчества:

«Я умер и лежу в мешке,

Лежу не в морге, не в могиле.

Лежу на ком-то, кто вчера

Уже успел наш мир покинуть….».

Белорусские медики оказались на передовой борьбы с убийственным вирусом. Несмотря на средства защиты, сотни из них заразились, а десятки умерли. Журналисты независимых СМИ начали кампанию по составлению списков врачей, умерших от коронавирусной инфекции.

Вот несколько имен из этого списка:

Светлана Киселева, 47 лет, медсестра госпиталя №1 г.Витебска;

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра детского отделения Докшицкой райбольницы;

Наталья Шматко, медсестра скорой помощи г.Минска;

Надежда Фомина, 41 год, медсестра областной поликлиники, г.Витебск;

Елена Пашко, 54 года, терапевт поликлиники №3, г.Барановичи;

Леонид Савич, 54 года, рентгенолог районной больницы, г.Любань;

Иван Лемеза, врач ультразвуковой томографии, г.Фаниполь.

Список уточняется и, к сожалению, расширяется. Многим врачам и медсестрам приходится работать в экстремальных условиях, постоянно рискуя жизнью. Для них, в соответствии с указом от 17 апреля 2020 г. №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», установлены ежемесячные надбавки в пределах от 300 до 3 тыс. рублей (в зависимости от категории работников и условий работы).

Отдавая должное врачам, следует принять во внимание и нарекания, которые высказываются в их адрес со стороны родственников больных и умерших. В частности, их обвиняют в сокрытии истинной причины смерти, а именно: «коронавирусная инфекция». Медперсонал крайне неохотно вступает в контакт с родственниками и информирует их лишь в одном случае.

От самих врачей известно, что их предупреждают о неразглашении данных о ситуации с распространением пандемии и, по сути, принуждают указывать неточные причины смерти пациентов. В результате общество не имеет полной и достоверной информации о последствиях пандемии в стране.

На ком лежит ответственность?

Сейчас во многих странах все настойчивее ставят вопрос о происхождении опасного вируса. В докладе разведывательного альянса «Пяти глаз», в который входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, отмечается, что коронавирус первоначально получил распространение в Ухане, о чем китайские власти скрывали информацию. По данным спецслужб, Китай уничтожил доказательства проведения опытов в лабораторных условиях и отказался предоставлять биоматериалы иностранным ученым, которые работали над созданием вакцины.

Если версия о лабораторном производстве COVID-19 подтвердится, то «стрелки претензий» будут переведены на страну, которая допустила утечку этого вируса. Но до этого времени ответственность за последствия распространения коронавирусной инфекции возлагается на национальные правительства и органы управления.

Так, в соответствии со ст.8 Закона «О здравоохранении» 1993 г. (с изм. и доп.) Министерство здравоохранения проводит в этой сфере единую государственную политику, организует оказание населению медицинской помощи, организует обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения и др.

Что касается ответственности главы государства, то он ее несет в рамках Конституции. Согласно ч.2 ст.88 новой редакции Конституции, президент может быть смещен с должности и предан суду лишь в двух случаях: в связи с совершением государственной измены или при совершении иного тяжкого преступления. Причем, решение о выдвижении такого обвинения принимает Палата представителей.

Исходя из действующего законодательства, я поддерживаю инициативу общественного активиста из Гомеля Владимира Кацоры, который обратился с открытым письмом в Министерство здравоохранения. В нем он поставил ряд вопросов, на которые желает получить ответы. Так, он отмечает, что чиновники Минздрава включают в статистику только больных с симптомами COVID-19, но не учитывают «бессимптомно болеющих», которые являются основными переносчиками вируса. Он спрашивает: планирует ли министерство проводить массовое тестирование населения, чтобы определить реальное распространение вирусной инфекции?

Владимир Кацора просит также разобраться с вирусными и бактериальными пневмониями с тем, чтобы не списывать смерть от коронавируса на пневмонию, которая является следствием поражения вирусом.

На мой взгляд, письмо Владимира Кацоры подготовлено грамотно и требует принятия срочных мер по защите населения. Подождем ответа Минздрава. Правда, надеяться за конструктивные реакцию не приходится.

Будет ли компенсация?

26 апреля заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич в эфире белорусского ТВ сообщила, что медицинские работники, которые заразились коронавирусом в период выполнения трудовых обязанностей, будут получать выплаты в размере 600 рублей из специального фонда страхования ФПБ. В случае смерти работника его семье будет выплачено 5000 рублей. При установлении заболевшему группы инвалидности также предусмотрены выплаты. Если медицинский работник проведет на больничном меньше 21 дня или перенесет коронавирус в легкой форме, то получит всего 200 рублей.

Понятно, что речь идет о выплате однократной компенсации заболевшими и семьям умерших по линии Федерации профсоюзов. Как говорится, чем можем – тем поможем.

В условиях разразившейся пандемии граждане вправе ставить вопрос о компенсации причиненного вреда со стороны органов власти, которые допустили массовое заражение людей. Как говорилось выше, ответственным за наступившие последствия по законодательству должно являться министерство здравоохранения и подчиненные ему органы управления.

С юридической точки зрения возможны два варианта решения вопроса. Первый: когда власти по доброй воле примут законодательный акт о компенсации вреда пострадавшим от коронавируса, где установят посильные для бюджета выплаты с учетом расстройства здоровья или смерти больных. Второй: когда пострадавшие могут в судебном порядке предъявить иск виновной стороне о выплате соответствующей компенсации.

Судебная практика показывает, что суды, по общему правилу, иски к органам власти не принимают к рассмотрению. В этой связи пострадавшим от коронавируса необходимо объединяться и сообща защищать свои права. Лучше всего подготовить проект соответствующего закона с учетом опыта других стран. И главное – правильно (соразмерно) определить суммы компенсации.

Во всяком случае, на предстоящих президентских выборах кандидат, взявший на себя обязательство справедливо компенсировать вред от последствий коронавируса, получит бонусы в избирательной кампании. Тем более, что этот вопрос придется решать.

Доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, специально для Сharter97.org


популярное за неделю

Мнение

За пострадавших от коронавируса придется ответить
За пострадавших от коронавируса придется ответить Михаил Пастухов
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников