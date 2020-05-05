AP: Спецслужбы США предупредили о вмешательстве России в выборы 5.05.2020, 18:10

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Среди наиболее опасных тактик вмешательства в документе упоминаются вероятные хакерские атаки.

Спецслужбы США предупредили американские власти о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2020 году. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на меморандум, подготовленный министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР, передает svoboda.org.

Среди наиболее опасных тактик вмешательства в документе упоминаются вероятные хакерские атаки, использование подконтрольных Кремлю СМИ, давление на бизнес и ведение информационной кампании в соцсетях.

Кроме того, по данным агентства, представители России будут тайно консультировать возможных кандидатов на пост президента США. Однако имена конкретных претендентов не называются. Спецслужбы отмечают, что ранее российские советники вели подобную кампанию в африканских странах, но не в Соединённых Штатах.

В документе упоминается, что к работе в Африке имеют отношение сотрудники "делового магната", близкого к президенту России Владимиру Путину. По всей видимости, этим человеком является российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", пишет Associated Press.

Агентство обращает внимание, что документ был составлен до пандемии коронавируса. Её влияние на возможное российское вмешательство в выборы не оценивается.

Министерство внутренней безопасности США на просьбу Associated Press о комментарии документа не ответило. Представитель ФБР от комментариев отказался.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.