От COVID-19 умерла 30-летняя женщина из Микашевичей 1 5.05.2020, 18:19

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Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Хронических заболеваний у женщины не было.

3 мая умерла 30-летняя женщина из Микашевичей Лунинецкого района, которую госпитализировали с пневмонией. Родственники женщины сообщили tut.by, что у нее был положительный тест на коронавирус.

Галина (имя изменено по этическим соображениям. — Прим.) жила в Микашевичах, воспитывала с мужем двоих маленьких детей — сына и дочь.

— У нее никаких хронических заболеваний не было. Она была здоровая, — рассказала мама умершей.

По словам родственников, Галина заболела во второй половине апреля.

— Ее забрали с левосторонней пневмонией. За семь дней стала тяжелая двусторонняя пневмония. Сначала она лежала в больнице в Лунинце, а когда уже совсем плохая стала, отвезли в Пинск, — сообщила мама.

Женщина говорит, что у ее дочери дважды брали тест на коронавирус — и оба результата были положительными. Об этом родственникам устно сообщили медики.

3 мая женщина умерла. Хоронили ее в закрытом гробу.