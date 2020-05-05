Совет ЕС одобрил выделение Украине €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом 9 5.05.2020, 18:32

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Помощь от ЕС в размере в €3 млрд получат 10 стран.

Совет Европейского союза 5 мая утвердил предложенный Еврокомиссией пакет финансовой помощи соседним странам, в том числе Украине, для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам встречи министров финансов стран Евросоюза, передает gordonua.com.

Помощь от ЕС в размере в €3 млрд получат 10 стран. Более трети от общего объема помощи – €1,2 млрд – получит Украина. Кроме того, Евросоюз предоставит €600 млн Тунису, €250 млн – Боснии и Герцеговине, €200 млн – Иордании, €180 млн – Албании, €160 млн – Северной Македонии, €150 млн – Грузии. По €100 млн получат Косово и Молдова, Черногория – €60 млн.

"Вместе с поддержкой МВФ эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и смягчить негативные социально-экономические последствия пандемии коронавируса. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Средний срок погашения кредитов составляет 15 лет", – сказано в заявлении.

Это решение еще должны одобрить Европейский парламент и Европейский совет.

О намерении выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом Еврокомиссия объявила 22 апреля. В Офисе президента Украины заявляли, что первый транш Украина может получить сразу после вступления решения в силу, второй – после выполнения согласованного с Евросоюзом перечня индикаторов "уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года".