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На «Гродно Азот» вспышка коронавируса

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  • 5.05.2020, 18:38
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На «Гродно Азот» вспышка коронавируса

Врачи нашли коронавирус, пневмонии и ОРВИ.

Корпоративный ресурс «Гродненский химик» сообщил о том, что на одном из градообразующих предприятий облцентра зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

На заводе ежедневно мониторится ситуация с заболеваемостью, разработан спецплан по мероприятиям связанными с выявлением заболевания и блокированием распространения инфекции. В общем «паблике» опубликованы алгоритмы, которые начальники структурных подразделений обязаны использовать при обнаружении у работников цеха COVID-19.

– На понедельник, 4 мая, на «Гродно Азоте» у 12 человек был положительный тест на коронавирус. При этом 54 четыре работника стали контактами первого уровня. По информации медиков еще у шести работников завода выявлена пневмония, у 37 диагностирована ОРВИ, – заявили на предприятии.

Известно, что на «Гродно Азоте» еще ранее изменили график работы смен, чтобы снизить число контактов сотрудников на проходных завода и в общих столовых. На работу и домой сотрудников возят на отдельных автобусах. Также проводят дезинфекцию помещений, транспорта, закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики.


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