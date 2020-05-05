Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса1
- 5.05.2020, 18:54
- 2,847
Президент США заявил, что эти детали будут «весьма определенными».
Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Reuters.
По его словам, главный инфекционист США Энтони Фаучи даст показания перед коллегией в Сенате. Он также добавил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, и отметил, что не обсуждал еще данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.
"В течение некоторого периода времени США будут сообщать весьма определенно о происхождении вируса", - добавил Трамп.
Отметим, до этого Трамп заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть. Он также раскритиковал тот факт, что Пекин не запретил своим гражданам покидать страну во время вспышки COVID-19.