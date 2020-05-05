закрыть
5 мая 2020, вторник, 19:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

1
  • 5.05.2020, 18:54
  • 2,847
Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса
Дональд Трамп

Президент США заявил, что эти детали будут «весьма определенными».

Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, главный инфекционист США Энтони Фаучи даст показания перед коллегией в Сенате. Он также добавил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, и отметил, что не обсуждал еще данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

"В течение некоторого периода времени США будут сообщать весьма определенно о происхождении вируса", - добавил Трамп.

Отметим, до этого Трамп заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть. Он также раскритиковал тот факт, что Пекин не запретил своим гражданам покидать страну во время вспышки COVID-19.


популярное за неделю

Мнение

За пострадавших от коронавируса придется ответить
За пострадавших от коронавируса придется ответить Михаил Пастухов
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников