Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса 1 5.05.2020, 18:54

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что эти детали будут «весьма определенными».

Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, главный инфекционист США Энтони Фаучи даст показания перед коллегией в Сенате. Он также добавил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, и отметил, что не обсуждал еще данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

"В течение некоторого периода времени США будут сообщать весьма определенно о происхождении вируса", - добавил Трамп.

Отметим, до этого Трамп заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть. Он также раскритиковал тот факт, что Пекин не запретил своим гражданам покидать страну во время вспышки COVID-19.