Коронавирус обнаружен у медсестры Шарковщинской ЦРБ 5.05.2020, 19:01

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Шарковщинская центральная районная больница

фото с сайта: medportal.org

Она проводила медосмотры в агрогородке Пялики.

Заражение Covid-19 обнаружено у медсестры из Шарковщинской центральной районной больницы. Она проводила медосмотры в агрогородке Пялики, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Медсестра из Центральной районной больницы Шарковщины, которая проводит медосмотр каждый день в колхозе агрогородка Пялики, больна коронавирусом. Соответственно, все трактористы и водители - контакты первого уровня.

Заражение подозревают у специалистов, начальника управления и председателя Шарковщинского райисполкома, которые общались с работниками колхоза в агрогородке", - пишет читатель канала.

Сотрудница Шарковщинской ЦРБ сообщила нам, что среди персонала "могут быть зараженные". По ее словам, некоторые врачи и медсестры ожидают результатов тестов.

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