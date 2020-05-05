Коронавирус обнаружен у медсестры Шарковщинской ЦРБ
- 5.05.2020, 19:01
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Она проводила медосмотры в агрогородке Пялики.
Заражение Covid-19 обнаружено у медсестры из Шарковщинской центральной районной больницы. Она проводила медосмотры в агрогородке Пялики, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Медсестра из Центральной районной больницы Шарковщины, которая проводит медосмотр каждый день в колхозе агрогородка Пялики, больна коронавирусом. Соответственно, все трактористы и водители - контакты первого уровня.
Заражение подозревают у специалистов, начальника управления и председателя Шарковщинского райисполкома, которые общались с работниками колхоза в агрогородке", - пишет читатель канала.
Сотрудница Шарковщинской ЦРБ сообщила нам, что среди персонала "могут быть зараженные". По ее словам, некоторые врачи и медсестры ожидают результатов тестов.
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