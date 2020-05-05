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Саудовская Аравия отложила публикацию цен на нефть на июнь

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  • 5.05.2020, 19:03
Саудовская Аравия отложила публикацию цен на нефть на июнь

Нефтетрейдеры ждут увеличения скидок на поставки в Азию.

Саудовская Аравия третий месяц подряд переносит публикацию отгрузочных цен на свою нефть.

Экспортный график государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramсo, который традиционно распространяется 5-го числа каждого месяца, на этот раз будет опубликован позднее.

Ориентировочная дата - вторник, 6 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Эр-Рияда, передает finanz.ru.

Саудовская Аравия переносила публикацию прайс-листа в марте на фоне переговоров ОПЕК+, которые закончились провалом и выходом России и соглашения по ограничению добычи. В ответ Saudi Aramcо снизила стоимость своей нефти на 6 долларов для Азии, на 7 долларов для США и на 8 долларов - для Европы, где ее сорт Arab Light начал продаваться со скидкой в 10,25 доллара к Brent. В апреле, несмотря на новую сделку с Кремлем, Саудовская Аравия не только не отказалась от политики скидок, но и увеличила их.

Сорт Arab Light по-прежнему поставлялся в Северо-Западную Европу по цене на 10,25 доллара ниже Brent. Стоимость сверхлегкой нефти Arab Extra Light была уменьшена на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent.

Для южноевропейских стран скидка на Arab Extra Light выросла почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к Brent, на Arab Light увеличилась - с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.

Скидки для Азии выросли вдвое: Arab Extra Light подешевел на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy - на 3,35 и 2,95 доллара соответственно.

Агрессивная политика Саудовской Аравии поставила в тупик нефтетрейдеров, которые не знают, чего ожидать от королевства. Все опрошенные Bloomberg участники рынка закладывают увеличение скидок на ключевом для саудитов, азиатском рынке, однако диапазон прогнозов необычайно широк - от снижения на 50 центов до обрушения на 7,5 доллара.

В среднем трейдеры ждут, что самый популярный саудовский сорт Arab Light будет продаваться азиатским клиентам по 9,8 доллара дешевле бенчмарка Oman/Dubai.

Это на 12,5 доллара ниже январской цены: тогда за покупку Arab Light приходилось платить премию в 3,7 доллара в региональному бенчмарку.


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