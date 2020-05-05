Илон Маск снимет первый в мире боевик в космосе

Илон Маск снимет первый в мире боевик в космосе2
- 5.05.2020, 19:07
Звезда Голливуда Том Круз планирует сняться в кинопроекте на космическом корабле Маска.
Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует совершить прорыв в киноиндустрии. В компании хотят снять первый в мире боевик в космосе с голливудским актером Томом Крузом в главной роли, пишет korrespondent.net со ссылкой на Deadline.
К реализации кинопроекта уже привлекли NASA.
Источник отмечает, что такие съемки вполне в духе Тома Круза. Кинозвезда в эпопее Миссия невыполнима прыгал по крышам, висел на вертолете и на борту реактивного самолета, выполнял трюки на небоскребе в Дубае.