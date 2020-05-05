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Илон Маск снимет первый в мире боевик в космосе

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  • 5.05.2020, 19:07
Илон Маск снимет первый в мире боевик в космосе
Фото: Paramount Pictures
Судя по всему, Том Круз готов к космическим съемкам

Звезда Голливуда Том Круз планирует сняться в кинопроекте на космическом корабле Маска.

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует совершить прорыв в киноиндустрии. В компании хотят снять первый в мире боевик в космосе с голливудским актером Томом Крузом в главной роли, пишет korrespondent.net со ссылкой на Deadline.

К реализации кинопроекта уже привлекли NASA.

Источник отмечает, что такие съемки вполне в духе Тома Круза. Кинозвезда в эпопее Миссия невыполнима прыгал по крышам, висел на вертолете и на борту реактивного самолета, выполнял трюки на небоскребе в Дубае.


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