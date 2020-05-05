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Во двор минского дома приехали сразу несколько «скорых»

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  • 5.05.2020, 19:15
  • 2,330
Во двор минского дома приехали сразу несколько «скорых»
фото: телеграм-канал “Баста!”

Медики заходили в разные подъезды.

Во двор на улице Выготского в Минске одновременно приехали сразу несколько "скорых". Врачи проверяли пациентов в домах №43 и №45, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Минск, улица Выготского, 43. Приехали сразу 2 скорых помощи в разные подъезды. Водители были без защиты. Через 5 минут приехала третья скорая помощь - в соседний, 45-й дом. Заходили в два подъезда", - сообщает подписчик.

фото: телеграм-канал “Баста!”
фото: телеграм-канал “Баста!”
фото: телеграм-канал “Баста!”

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