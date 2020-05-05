Во двор минского дома приехали сразу несколько «скорых»2
- 5.05.2020, 19:15
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Медики заходили в разные подъезды.
Во двор на улице Выготского в Минске одновременно приехали сразу несколько "скорых". Врачи проверяли пациентов в домах №43 и №45, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Минск, улица Выготского, 43. Приехали сразу 2 скорых помощи в разные подъезды. Водители были без защиты. Через 5 минут приехала третья скорая помощь - в соседний, 45-й дом. Заходили в два подъезда", - сообщает подписчик.
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