Сейм Литвы принял резолюцию об угрозе БелАЭС 1 5.05.2020, 19:29

Фото: Getty Images

Литва намерена добиваться санкций ЕС к «Росатому».

Литовский парламент обязал правительство еще более активно заботиться о том, чтобы электроэнергия со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) не попадала в Литву, передает «Литовский курьер».

Во вторник сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией»: за это проголосовали 82 депутата, а воздержались 4.

Консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что этим документом можно показать миру, что Литва не намерена отказываться от своей позиции по безопасности БелАЭС.

Инициировавшие документ 17 депутатов предлагают правительству воспользоваться техническими мерами, которые бы еще до начала действия БелАЭС ограничили бы поступление электроэнергии из Беларуси в Литву.

Авторы резолюции предлагают всеми средствами стремиться к тому, чтобы государства ЕС и НАТО, все международные организации поддержали позицию Литвы.

«Правительству предлагается приложить все усилия для обеспечения того, чтобы союзники Литвы ввели санкции в отношении предприятий, отвечающих за строительство, других предприятий и посредников, занимающихся строительством Островецкой АЭС и участвующих в торговле произведенной таким образом скомпрометированной электроэнергией», — сообщает пресс-служба литовского парламента.

Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны.

БелАЭС строит российская государственная атомная корпорация «Росатом», проект финансирует Россия, предоставившая кредит.