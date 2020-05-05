В Минске от коронавируса скончался фельдшер скорой помощи

В Минске от коронавируса скончался фельдшер скорой помощи2
- 5.05.2020, 19:47
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У него остались жена и двое детей.
В Минске скончался 38-летний фельдшер 6-й подстанции скорой помощи Алексей П. У него был обнаружен коронавирус.
Информацию о смерти фельдшера belsat.eu подтвердили его коллеги с городской станции скорой помощи. У Алексея была пневмония и коронавирус.
Коллеги говорят, что Алексей был ответственным работником и хорошим семьянином. У него остались жена и двое детей.
Руководство 6-й подстанции от комментариев отказались, направив корреспондента belsat.eu к исполняющему обязанности главного врача Олегу Воробью. Олег Воробей беседовать с журналистами также отказался.