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В Минске от коронавируса скончался фельдшер скорой помощи

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  • 5.05.2020, 19:47
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В Минске от коронавируса скончался фельдшер скорой помощи
Фото: Артем Лява, belsat.eu

У него остались жена и двое детей.

В Минске скончался 38-летний фельдшер 6-й подстанции скорой помощи Алексей П. У него был обнаружен коронавирус.

Информацию о смерти фельдшера belsat.eu подтвердили его коллеги с городской станции скорой помощи. У Алексея была пневмония и коронавирус.

Коллеги говорят, что Алексей был ответственным работником и хорошим семьянином. У него остались жена и двое детей.

Городская станция скорой помощи. Фото: Артем Лява, belsat.eu
Машины скорой помощи. Фото: Артем Лява, belsat.eu

Руководство 6-й подстанции от комментариев отказались, направив корреспондента belsat.eu к исполняющему обязанности главного врача Олегу Воробью. Олег Воробей беседовать с журналистами также отказался.

Городская станция скорой помощи. Фото: Артем Лява, belsat.eu

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