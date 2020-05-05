Etelä-Saimaa: Россию могут ждать смена власти, тотальный кризис и хаос 5.05.2020, 20:10

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Из-за коронавируса положение Путина в глазах граждан РФ продолжает ослабевать.

Россия может оставить внешние границы закрытыми вплоть до конца 2020 года. С таким заявлением Валентина Матвиенко выступила 28 апреля. Эти слова уже процитировали несколько финских газет, пишет финский специалист по России Юсси Лассила для Etelä-Saimaa (перевод - inosmi.ru).

Если быть точным, Валентина Матвиенко сказала в интервью телеканалу «Россия 24», что в 2020 году россиянам не стоит планировать поездки за рубеж, поскольку возможно, что Россия и другие страны откажутся от мер по борьбе с коронавирусом еще нескоро. Об этом заявлении написала, в том числе, газета «Коммерсант».

Юсси Лассила (Jussi Lassila), старший научный сотрудник Университета внешней политики Финляндии (UPI), специализирующийся на России, советует не уделять заявлениям Матвиенко о закрытии границ слишком много внимания. Лучше дождаться официального заявления российских властей.

Лояльность и оппортунизм

По мнению Лассила, бывший губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко формально считается влиятельным политиком, у нее есть связи с президентом Владимиром Путиным.

«Матвиенко — это, скорее, лояльный аккомпаниатор, который повторяет те идеи, которые считает стоящими повторения. Кроме того, иногда она делает заявления, которые позже оказываются ошибочными».

«Совет Федерации, то есть высшая палата Госдумы, формально является влиятельным органом, но на деле особой роли не играет».

Например, раньше Матвиенко говорила, что коронавирус в Россию не придет.

По мнению Лассила, открытие границ и восстановление доверия между странами может стать особым этапом в международных отношениях.

Когда границы откроют, Европе и странам-соседям России надо будет задуматься о надежности российских данных в отношении ситуации с коронавирусом и пика пандемии.

«Если Запад не захочет открывать границы или авиасообщение с Россией и будет обосновывать это эпидемиологической ситуацией, Россия подаст это как негативное отношение Запада к России. Случай с Китаем — наглядный тому пример», — говорит Лассила.

«У многих закончились сбережения»

Когда границу Финляндии и России опять откроют и люди вновь начнут путешествовать, российские туристы вряд ли хлынут в магазины Южной Карелии толпами.

«Покупательная способность российского среднего класса может пострадать очень сильно. У многих закончились сбережения. В первую очередь все будут экономить на туризме», — говорит Лассила.

Сейчас простые россияне попали в противоречивую ситуацию: нужно оставаться дома, но и деньги на жизнь тоже нужны. Поэтому карантин соблюдают не везде, люди ходят на работу.

«Большой вопрос, как государство сможет поддержать столкнувшиеся с трудностями предприятия и все население страны. Предписания, введенные Путиным, выполняются на половину. Помощь оказывалась и частными лицами. Ответственность возложили на регионы и других руководителей, у которых просто нет денег и желания их вкладывать».

Среди самых богатых стран Большой двадцатки Россия — единственная страна, которая пока не поддержала своих граждан во время эпидемии коронавируса, говорит Лассила.

«Власти не знают, как решать кризисные проблемы, какую политику проводить в отношении граждан и как их информировать».

Коронавирус обостряет проблемы

Из-за коронавируса положение президента Путина в глазах граждан продолжает ослабевать. Кризис обостряет экономические, правительственные и политические игры.

«Если верить самым оптимистичным заявлениям власти, в России будет кризис, который продлится по меньшей мере год или два. По самым пессимистичным оценкам, в стране может начаться очень серьезный застой», — сообщает Лассила.

Стоимость сырой нефти упала, поскольку упал спрос.

Перенос празднования Дня Победы и голосования о поправках к конституции нанесли серьезный урон репутации российского государства.

«Что из этого может следовать? Может последовать смена власти, тотальный кризис и хаос или, возможно, перемены произойдут мягко», — рассуждает Лассила.

По мнению Лассила, в будущем России, возможно, придется задуматься о своей нынешней великодержавной политике. Граждане уже начали спрашивать, почему, к примеру, деньги выделяются на внешнеполитические авантюры, а не на благополучие россиян.