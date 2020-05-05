Минчанин умер от коронавируса после восьми обращений к врачам 17 5.05.2020, 20:39

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иллюстрационное Фото: tacc

36-летнему жителю столицы отказывали в больничном.

36-летний житель Минска умер от Covid-19 после того, как восемь раз обращался к врачам. Его отец сейчас находится в 10-й городской клинической больнице Минска. Сестра – на самоизоляции дома. Она и рассказала о смерти брата в соцсетях, передае телеграм-канал “Баста!”.

"Может быть, кому-то это поможет, - пишет сестра умершего. - 17 апреля у брата поднялась температура до 37,1. Было жжение в носоглотке, болело горло. Дважды обращался в этот день в поликлинику. Отказали в больничном.

Дома с ним уже несколько дней был папа с симптомами Covid-19 и контактом с зараженным.

18 апреля поднялась температура выше 38, врач из поликлиники прописал антибиотики и сказал лежать дома

20 апреля снова вызвали врача, потому что были температура выше 39 и кашель.

21 апреля вызвали "скорую". Брата не положили в больницу, сбили температуру до 38 и уехали. Он сам пошел в поликлинику, где ему сделали тест и снимок. Он был чистый. В этот день в больницу уехал отец.

22 апреля брату снова вызвали "скорую", его завезли в 5-ю городскую клиническую больницу в Минске, сделали снимок и экспресс тест. На снимке – пневмония, тест отрицательный. Он уехал домой

23 апреля брату снова вызвали "скорую". Уже стало известно, что у отца Covid-19. Его положили в 10-ю городскую больницу. Три дня. Трое выходных. Он пролежал в палате, температуру и кислород меряли один раз в день, до врачей не дозвониться.

27 апреля брата перевели в реанимацию, 30 апреля – на ИВЛ.

Сегодня его не стало.

Мой брат восемь раз обращался к врачам. Он не пытался заниматься самолечением. Он хотел жить".

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