«В маске только главврач»: как во время пандемии проходит призывная кампания 3 5.05.2020, 21:02

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иллюстрационное Фото: pavlo palamarchuk (epa-efe)

В Беларуси продолжается весенний призыв.

В Беларуси продолжается весенняя призывная кампания, совпавшая с пандемией коронавируса в этом году. С чем сталкиваются молодые люди, когда их вызывают в военкоматы на медицинскую комиссию?

Призывника Алена Маматузакова сегодня вызвали в Могилевский областной военкомат на медицинскую комиссию. Для него это было последнее обследование, которое закончился решением «годен к службе». Ален сомневается в точности такого решения, так как считает, что у него все еще есть проблемы со здоровьем, которые повредят на службе. Но сегодня его возмутило другое, пишет «Радыё Свабода».

«В последний раз я был на медицинской комиссии в апреле. Потом было много разговоров о коронавирусе, но в военкомате у меня сложилось впечатление, что они об этом не слышали. Что изменилось на сегодня? Да фактически ничего», - говорит призывник.

Больше всего Ален жалуется, что врачи из медицинской комиссии не показывают призывникам надлежащий пример защиты от опасного заболевания.

«Из нового я увидел, как сотрудник военкомата обрабатывал дверные ручки каким-то средство, но это все. Там нет контроля температуры на входе, нет предупреждающих объявлений, дезинфицирующих средств для обработки рук тоже нет. Может быть, они где-то и висят, но мне не бросились в глаза.

Новобранцы толпятся в коридоре, потому что никто не хочет пропустить очередь, все без масок и никто не предупреждает их соблюдать дистанцию. Да что призывники? Врачи, которые их осматривают, тоже без масок. Только доктор, который руководит работой комиссии, был в маске и сказал не собираться вместе, но вы приходите к нему последним, и эти советы больше не имеют особого смысла», - говорит призывник.

Ален из Могилева и учится в Минске, в Белорусском государственном университете радиоэлектроники и информатики, уже закончил три курса. В сентябре прошлого года ему пришлось взять академический отпуск на один год, потому что он потерял работу и больше не мог оплачивать учебу. Он планировал продолжить учебу в этом году, ему оставалось шесть месяцев, чтобы отучиться, и дальше защита диплома. Но Могилевский областной комиссариат решил призвать его в армию и вызвал на медицинскую комиссию.