Российский «Уралкалий» раскритиковал калийный контракт Беларуси с Китаем 6 5.05.2020, 21:14

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«Уралкалий» считает низкой цену поставок хлоркалия в Китай.

Российская компания «Уралкалий» считает низкой цену поставок хлоркалия в Китай в 220 долларов за тонну, о которой на прошлой неделе договорилась «Белорусская калийная компания» (БКК, спецэкспортер «Беларуськалия») с группой китайских партнеров. Информация об этом размещена на сайте российской компании.

В «Уралкалии» полагают, что «коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах ОАО „БКК“, не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе». «Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — говорится в сообщении.

Производители калия несут высокие инвестиционные расходы, связанные с поддержанием существующих производственных мощностей и разработкой новых месторождений. Это необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на удобрения. При этом «заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО „БКК“, в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке».

Со своей стороны, «Уралкалий» видит нестабильность рынка и понимает непростые позиции всех его участников ввиду текущей волатильности и неблагоприятных прогнозов по восстановлению калийной отрасли. «В этой связи компании предстоит определиться, готова ли она будет заключать контракты по такой цене», — заключается в пресс-релизе «Уралкалия».

30 апреля БКК согласовала цену поставок в Китай на 2020 год на уровне 220 долларов за тонну, на 70 долларов ниже цены предыдущих контрактов.

БКК в своем сообщении утверждала, что цена нового контракта создает «прочный фундамент для стабилизации, восстановления и развития мирового рынка калийных удобрений».