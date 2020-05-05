«Ставили диагноз ОРВИ несколько дней, а теперь более 10 человек с COVID-19» 3 5.05.2020, 21:22

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иллюстрационное Фото: rfe/rl

Новые подробности о вспышке коронавируса в Гомельской областной клинической больнице.

"Ставили диагноз ОРВИ несколько дней, а теперь более 10 человек – в больнице с Covid-19 и двусторонней пневмонией". Новые подробности о вспышке коронавируса в Гомельской областной клинической больнице, о которой мы писали вчера.

Подробности сообщает телеграм-канал “Баста!”.

"Моей маме и ее коллегам из областной больницы всем ОРВИ ставили, - пишет сын одной из сотрудниц больницы. - Она была на больничном несколько дней, а теперь более десяти человек только из ее отделения лежат в больнице с Covid-19 и двусторонней пневмонией. Они – медицинские работники и смогли сделать КТ в своей больнице, а так бы дальше лечились дома от ОРВИ.

Это именно Covid-19, вчера пришел результат. Но диагноз все равно пишут всем "вирусная пневмония непонятной этиологии", чтобы статистику не портить и выплаты медикам не делать".

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