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Надежда Бабкина: Поражено 80 процентов легких

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  • 5.05.2020, 21:26
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Надежда Бабкина: Поражено 80 процентов легких

Российская певица рассказала о своей болезни.

Певица Надежда Бабкина в эфире Первого канала рассказала, как ее лечили от пневмонии.

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, подкатывала тошнота. Бабкина вызвала скорую помощь.

"Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу", — цитирует ее "Комсомольская правда".

Бабкина рассказала, что ей несколько раз делали компьютерную томографию легких, так как изначально медики не могли поверить увиденному. После третьего снимка врачи повезли ее в операционную.

"Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80 процентов легких было поражено. <…> Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать", — отметила она.

Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что ее ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, текст оказался отрицательным.


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