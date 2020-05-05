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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на новые авто и на потребнужды

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  • 5.05.2020, 21:37
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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на новые авто и на потребнужды

Также приостановлена выдача кредитов на жилье и рефинансирование.

С 1 мая Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Помимо этого сейчас банк временно не принимает заявки на выдачу еще некоторых кредитов, в том числе на рефинансирование и на покупку авто. Об этом сообщается на сайте Беларусбанка.

В частности, с 1 мая приостановлен прием заявок на кредит на рефинансирование «Удачное обновление», на приобретение новых автомобилей (кроме кредитов на машины Geely в рамках программы с СЗАО «БЕЛДЖИ»), а также потребительского кредита с использованием кредитной карточки в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с организациями торговли и сервиса.

— Банк информирует своих клиентов, что все заявки на кредит, поступившие до 01.05.2020, будут рассмотрены в установленном порядке на прежних условиях, — добавляют в Беларусбанке.

Это касается как кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, так и на покупку новых авто и на рефинансирование.

"Поддерживая белорусских производителей, банк сохранил возможность оформления в отделениях кредитов на приобретение автомобилей Geely, на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей, - отмечают в пресс-службе банка. - Оформление иных кредитов на потребительские нужды осуществляется через каналы ДБО: системы «М-банкинг», «Интернет-банкинг», Контакт-центр, корпоративный веб-сайт, инфокиоски банка".

В последнее время многие банки ограничивают или приостанавливают кредитование, в том числе на недвижимость. В частности, выдачу кредитов на жилье приостановил Франсабанк, а в БПС-Сбербанке отказались от партнерских программ с застройщиками.


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