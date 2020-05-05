Главный тренер «Ивацевичей»: Нужно останавливать чемпионат, с каждым разом все хуже и хуже 7 5.05.2020, 21:50

2,492

Фото: sb.by

Дмитрий Абакумов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Главный тренер «Ивацевичей» Дмитрий Абакумов поделился мнением о том, нужно ли продолжать чемпионат, передает «Трибуна».

– Лучше чемпионат остановить, потому что игроки о футболе уже не думают?

– По мне нужно останавливать, потому что сейчас с каждым разом все хуже и хуже. В первом круге «Барановичи» все матчи играют дома, и сейчас все будут туда ехать. А как? Это, думаю, не единичный случай, потому что некоторые команды откажутся ехать. С «Чайкой» была такая же ситуация: люди вдесятером поехали играть. Тоже из-за этого вируса. Там же в Лунинце вспышка была на тот момент, и Пинск позакрывал просто въезды... Ну и будет такой чемпионат. Зачем людям ради 50 рублей ехать – и рисковать, и подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких?

Но от меня ничего не зависит. Человека ведь не заставишь ехать. Скажешь ему: едь! А потом, не дай Бог, что случится, то виноватым – кто? – я окажусь. Поэтому как-то так, – сказал Абакумов.