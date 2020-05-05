закрыть
5 мая 2020, вторник, 22:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главный тренер «Ивацевичей»: Нужно останавливать чемпионат, с каждым разом все хуже и хуже

7
  • 5.05.2020, 21:50
  • 2,492
Главный тренер «Ивацевичей»: Нужно останавливать чемпионат, с каждым разом все хуже и хуже
Фото: sb.by

Дмитрий Абакумов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Главный тренер «Ивацевичей» Дмитрий Абакумов поделился мнением о том, нужно ли продолжать чемпионат, передает «Трибуна».

– Лучше чемпионат остановить, потому что игроки о футболе уже не думают?

– По мне нужно останавливать, потому что сейчас с каждым разом все хуже и хуже. В первом круге «Барановичи» все матчи играют дома, и сейчас все будут туда ехать. А как? Это, думаю, не единичный случай, потому что некоторые команды откажутся ехать. С «Чайкой» была такая же ситуация: люди вдесятером поехали играть. Тоже из-за этого вируса. Там же в Лунинце вспышка была на тот момент, и Пинск позакрывал просто въезды... Ну и будет такой чемпионат. Зачем людям ради 50 рублей ехать – и рисковать, и подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких?

Но от меня ничего не зависит. Человека ведь не заставишь ехать. Скажешь ему: едь! А потом, не дай Бог, что случится, то виноватым – кто? – я окажусь. Поэтому как-то так, – сказал Абакумов.


популярное за неделю

Мнение

Экс-судья Конституционного суда: За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
Экс-судья Конституционного суда: За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип