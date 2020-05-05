В Минске умер хорист евангельской церкви «Благодать» Вадим Панько 2 5.05.2020, 22:10

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фото: Heorhi Dzmitruk / facebook

У него был коронавирус.

О смерти Вадима Панько 5 мая сообщил в своем фейсбуке сопредседатель БХД Георгий Дмитрук.

Эту информацию журналисту «Радыё Свабода» подтвердили в евангельской церкви «Благодать», прихожанином которой являлся покойный.

«Ему было 49 лет, подтвержденный COVID-19, — рассказал пастор церкви Олег Акуленко. — Не могу сказать точно, сколько времени он провел в больнице. Вероятно, попал туда не сразу. Последняя неделя как минимум была под аппаратом ИВЛ. Сегодня ночью он умер. Такова краткая информация. Что-то больше о нем, о его жизни рассказать смогут его родные. Так будет правильно».

По словам пастора, мать и жена покойного Вадима Панько тоже болеют, сейчас они на изоляции.