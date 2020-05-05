США победили Россию во втором туре шахматного Кубка наций 1 5.05.2020, 22:31

Кубок наций проходит онлайн.

На шахматном турнире Кубок наций, проходящем в режиме онлайн, сборная России проиграла команде США со счетом 1–3, передает РБК.

Российскую сборную представляют Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина. Капитаном команды назначен Александр Мотылев. За США играют Хикару Накамура, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Ирина Круш. Капитан — Джон Доналдсон.

Непомнящий проиграл белыми Накамуре, Артемьев черными уступил Каруане. Вничью завершились партии Андрейкин — Со и Круш — Горячкина. В первом туре россияне сыграли вничью (2–2) с командой Европы.

Китай во втором туре со счетом 3–1 оказался сильнее европейцев, команда остального мира (Rest of the World) переиграла сборную Индии — 2,5–1,5.

После двух туров таблицу Кубка наций возглавляет сборная Китая с шестью очками, далее идут США (пять очков), Индия и команда остального мира (по 3,5). Сборные России и Европы с тремя очками замыкают общий зачет.

Призовой фонд соревнований составляет $180 тыс. Команды сыграют друг с другом по два раза, после этого две сильнейшие сборные встретятся в суперфинале. Во всех партиях установлен укороченный контроль времени (25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход).

Третий тур состоится в среду. Россия сыграет с Китаем, Индия — с Европой, сборная США будет соперничать с командой остального мира.