закрыть
5 мая 2020, вторник, 22:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США победили Россию во втором туре шахматного Кубка наций

1
  • 5.05.2020, 22:31
США победили Россию во втором туре шахматного Кубка наций

Кубок наций проходит онлайн.

На шахматном турнире Кубок наций, проходящем в режиме онлайн, сборная России проиграла команде США со счетом 1–3, передает РБК.

Российскую сборную представляют Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина. Капитаном команды назначен Александр Мотылев. За США играют Хикару Накамура, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Ирина Круш. Капитан — Джон Доналдсон.

Непомнящий проиграл белыми Накамуре, Артемьев черными уступил Каруане. Вничью завершились партии Андрейкин — Со и Круш — Горячкина. В первом туре россияне сыграли вничью (2–2) с командой Европы.

Китай во втором туре со счетом 3–1 оказался сильнее европейцев, команда остального мира (Rest of the World) переиграла сборную Индии — 2,5–1,5.

После двух туров таблицу Кубка наций возглавляет сборная Китая с шестью очками, далее идут США (пять очков), Индия и команда остального мира (по 3,5). Сборные России и Европы с тремя очками замыкают общий зачет.

Призовой фонд соревнований составляет $180 тыс. Команды сыграют друг с другом по два раза, после этого две сильнейшие сборные встретятся в суперфинале. Во всех партиях установлен укороченный контроль времени (25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход).

Третий тур состоится в среду. Россия сыграет с Китаем, Индия — с Европой, сборная США будет соперничать с командой остального мира.


популярное за неделю

Мнение

Экс-судья Конституционного суда: За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
Экс-судья Конституционного суда: За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип