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Медики 10-й больницы Минска опубликовали трогательное видео с благодарностями

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  • 5.05.2020, 22:37
  • 2,125
Медики 10-й больницы Минска опубликовали трогательное видео с благодарностями
фото с сайта: sputnik.by

Медики поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне.

Видео начинается с кадров пустого Минска. За кадром голос: «Многие уверены, что этот год пройдет со словом «коронавирус», мы же убеждены, что символом 2020 года станет слово «спасибо»».

Врачи обратились с ответной благодарностью. Такое видео опубликовали в интернете сотрудники 10 клиники города Минска.

Медики поблагодарили волонтеров, предпринимателей и всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне. Поблагодарили коллег и весь медперсонал: медсестер, санитарок, лаборантов и других работников.

– Врач направляет пациента на путь к выздоровлению, а именно вы (Прим.: медперсонал) ведете его по этому сложному пути. За это вам огромное спасибо и низкий поклон.

Также врачи «десятки» поблагодарили пациентов: доверяющих, следующих врачебным предписаниям и не теряющим оптимизма. И простых белорусов, соблюдающих самоизоляцию.

И, конечно, врачи поблагодарили и передали привет своим семьям, которые ждут их дома: «Хочу сказать спасибо и передать привет своим родителям: родные, скоро буду!».

Многие отвечают одним комментарием: «Спасибо». А кто-то пишет прямо из больничной палаты: «Лежу в десятке. Расплакалась на первых же словах».


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